Sporting

Um dos suspeitos do ataque à academia do Sporting, em Alcochete, em maio de 2018, foi detido em Angola, disse hoje à agência Lusa fonte judicial, acrescentado tratar-se do 'braço direito' do líder da claque Juventude Leonina.

Segundo a mesma fonte, Alano Silva, considerado um elemento "muito próximo" do líder da 'Juve Leo', Nuno Mendes, conhecido como Mustafá, terá viajado para Angola logo após a operação da GNR que culminou com a detenção do primeiro grupo de 23 suspeitos.

A detenção ocorreu na sequência de um mandado de detenção internacional emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, mas, segundo explicou a mesma fonte, como este suspeito tem nacionalidade angolana, é "quase certo" que não seja extraditado para Portugal, ainda que possa vir a ser julgado em Angola pelo ataque à academia de Alcochete.