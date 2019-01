Venezuela

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje necessário respeitar "o que é a vontade soberana do povo venezuelano", numa posição em linha com a do Governo.

"O Governo português já definiu a posição, que é a dos países da União Europeia, e que é uma posição que sublinha o respeito da vontade do povo venezuelano, a importância da liberdade, o respeito da legitimidade da assembleia nacional, e também a procura de uma solução pacífica com a realização de eleições livres, através das quais o povo venezuelano possa exprimir a sua vontade política", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre a crise política na Venezuela à margem de uma vista ao liceu Passos Manuel, em Lisboa, onde deu uma aula.