Tancos

O Presidente da República considerou hoje que a investigação criminal ao furto de Tancos é "nuclear e fundamental", um dia depois de o responsável pela segurança ter confirmado que não foram feitas rondas aos paióis de armamento naquela noite.

Questionado sobre o assunto no final de um encontro com alunos no liceu Passos Manuel, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa começou por dizer que esta "é uma matéria relativamente à qual está em curso uma investigação criminal muito avançada, que nesse particular já foi objeto de uma investigação disciplinar interna, que apurou que não tinha havido rondas - há cerca de um ano e meio".

"Agora está a ser a investigação criminal, que eu sempre defendi e sempre pedi", acrescentou, considerando que essa averiguação, que está "bastante avançada, é nuclear, é fundamental".