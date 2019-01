Actualidade

A Inspeção Geral de Finanças (IGF) defende o reforço do controlo dos contribuintes com estatuto de Residente Não Habitual (RNH) para garantir que estes mantêm as condições durante o período de 10 anos em que dele podem beneficiar.

No relatório hoje divulgado sobre uma auditoria realizada em 2015, a IGF acentua que, apesar dos ajustamentos realizados ao regime do RNH desde que este foi criado, "o acesso e manutenção do mesmo evidenciava, à data das verificações, a necessidade de reforço dos controlos, após a autorização, por forma a garantir que os sujeitos passivos que usufruem do regime mantêm as condições durante o período em que beneficiam do mesmo".

O regime fiscal (RNH) criado em 2009 (e reformulado em 2012) para atrair não residentes reformados ou trabalhadores com profissões consideradas de elevado valor acrescentado impõe várias condições a quem quer dele beneficiar exigindo, nomeadamente, que a pessoa não tenha sido residente fiscal em Portugal nos cinco anos anteriores ao pedido de adesão e que passe a residir em Portugal pelo menos 183 dias por ano.