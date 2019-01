Actualidade

O homem acusado de ter matado à facada um funcionário da área de serviço de Vendas Novas da A6, distrito de Évora, no ano passado, confessou hoje em tribunal a autoria dos crimes e declarou estar arrependido.

Fernando Trindade, de 35 anos, assumiu os factos que constam na acusação na primeira sessão do julgamento, no Tribunal de Évora, após ouvir um resumo da acusação lido pelo presidente do coletivo de juízes que está a julgar o caso.

Detido preventivamente no hospital prisional de Caxias, em Oeiras (Lisboa), o arguido, que possui um transtorno bipolar, está acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida.