A Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, apelou hoje para que haja "algum equilíbrio e alguma sensatez" e que "seja possível repor a tranquilidade pública", após questionada sobre os recentes episódios de vandalismo em Lisboa e Setúbal.

"Diria que é importante nestas questões que haja algum equilíbrio e alguma sensatez e que seja possível repor a tranquilidade pública e a paz pública que é indispensável à nossa vida e convivência em sociedade e entre todas as comunidades que integram o espaço nacional", afirmou Francisca Van Dunem.

A ministra respondia aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, após questionada sobre que medidas tomará o Governo na sequência dos episódios de vandalismo registados nos últimos dias nos distritos de Lisboa e Setúbal e sobre o andamento do inquérito aberto à intervenção da PSP no bairro da Jamaica, Setúbal, no fim-de-semana.