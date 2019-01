Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram hoje e várias ficaram feridas num tiroteio no interior do estado brasileiro do Ceará, atingido por uma onda intensa de violência que já dura há mais de 20 dias, divulgaram fontes oficiais.

O incidente ocorreu na cidade de Palmácia, a cerca de 75 quilómetros de Fortaleza, capital do estado, quando um grupo de supostos assaltantes foi surpreendido por agentes da Polícia Militar.

O tiroteio resultou na morte de seis assaltantes, que, segundo a versão oficial da polícia, cometeram roubos em Palmycia.