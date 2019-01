Actualidade

O embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos disse hoje que a deportação de cidadãos cabo-verdianos tem aumentado com a administração de Donald Trump e considerou que a questão deve ser tratada de forma integrada e preventiva.

"A nossa comunidade sofre com as questões da deportação. Os números têm aumentado. Com esta administração, há uma intensificação do cumprimento da lei, uma maior assertividade em aplicar as normas e as decisões dos tribunais no sentido de deportar pessoas", disse Carlos Veiga.

O embaixador falava à imprensa, na cidade da Praia, no âmbito de uma conferência sobre os 200 anos das relações entre os Estados Unidos e Cabo Verde, organizada pela Universidade de Cabo Verde (Uni-CV).