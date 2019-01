Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) considerou hoje que os riscos que ensombram a conjuntura da zona euro aumentaram, um sinal de aumento do pessimismo.

O BCE, que até agora considerava que os riscos estavam "equilibrados", justificou a mudança de discurso com a persistência de "incertezas geopolíticas", com a "ameaça de protecionismo", com as "fragilidades nos mercados emergentes e a volatilidade dos mercados financeiros".

O presidente da instituição, Mario Draghi, indicou, em conferência de imprensa, que os últimos indicadores económicos "continuam a ser mais fracos do que o previsto", o que pressiona as perspetivas de crescimento "a curto prazo".