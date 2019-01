CGD

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que o Governo deu instruções à Caixa Geral de Depósitos (CGD) para se constituir como "assistente" no processo de investigação à gestão do banco junto da Procuradoria Geral da República (PGR).

"O Governo deu indicação para a Caixa se constituir assistente no processo junto da PGR para ter uma participação ativa e acompanhar de perto a investigação em curso", disse Centeno no parlamento no debate de atualidade sobre a CGD, pedido pelo CDS.

Mário Centeno defendeu que "a decisão do Governo" de mandatar a CGD para realizar uma auditoria à gestão do banco público e para a entregar "assim que estivesse concluída" ao Banco de Portugal às autoridades competentes "foi tomada com seriedade, não foi um exercício de voyeurismo populista".