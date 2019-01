Actualidade

O novo álbum a solo de Salvador Sobral, "Paris, Lisboa", no qual o músico português se estreia a cantar em francês, é editado a 29 de março, anunciou hoje o agenciamento do artista.

O disco, sucessor de "Excuse Me" (2016), "que terá o selo da Valentim de Carvalho em Portugal e da Warner Music Spain para o resto do mundo, estará disponível nas lojas e em todas as plataformas digitais a 29 de Março", refere a empresa de agenciamento e produção cultural Fado in a Box, num comunicado divulgado, referindo que esta "é a primeira vez que um artista português assina pela Warner Music Spain, um contrato de representação no mundo inteiro, à exceção de Portugal".

Nascido em Lisboa, em 1989, Salvador Sobral ganhou maior notoriedade em 2017 depois de ter vencido o Festival Eurovisão da Canção com a música "Amar pelos dois", escrita pela irmã, Luísa Sobral.