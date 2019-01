Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que a sua deslocação ao Panamá, para as Jornadas Mundiais de Juventude, vai contemplar um encontro com peregrinos portugueses, e "provavelmente" com o papa Francisco.

"O que está previsto é que eu siga, em princípio já hoje à noite, e que tenha um encontro com os peregrinos portugueses depois de amanhã [sábado]", disse o Presidente da República aos jornalistas, à margem de um encontro com alunos do liceu Passos Manuel, em Lisboa, a quem deu uma aula.

O programa contempla também que Marcelo Rebelo de Sousa "assista a uma celebração na catedral restaurada por uma empresa portuguesa, tem um retábulo restaurado por uma empresa portuguesa, e depois esteja no momento crucial que é a celebração de domingo de manhãzinha, em que o papa dirá qual é a localização das jornadas de junho de 2022".