Actualidade

O Conselho de Ministros reconduziu hoje Cristina Casalinho para um segundo mandato na presidência do Conselho de Administração da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Publica - IGCP, entidade que gere a dívida pública portuguesa.

"O Governo procedeu à nomeação de Cristina Casalinho, António Pontes Correia, Maria Rita Granger para os cargos de presidente e vogais do Conselho de Administração da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Publica - IGCP", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

António Pontes Correia era já vogal do anterior Conselho de Administração do IGCP, mantendo-se assim no cargo, enquanto Maria Rita Granger - até aqui diretora do departamento de gestão de risco daquela agência - entra para o lugar de Maria Eduarda Simões Lopes Branco Vicente, que saiu, entretanto, para a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD).