Actualidade

É uma cidade em permanente 'fiesta', a capital do Panamá, onde até domingo decorre a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), uma festa que se ouve e faz também em língua portuguesa.

"É um ambiente muito, muito animado, as pessoas são bastante acolhedoras e educadas. É uma festa de gente de todo o mundo", afirmou a brasileira Lorena Ramos, de 23 anos, que não esteve no Rio de Janeiro na última JMJ, mas não falhou a Cidade do Panamá.

Para Lorena Ramos, "esta é uma oportunidade de conhecer o papa e levar outras experiências para os jovens do Brasil".