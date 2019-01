Actualidade

Os portugueses realizaram, em média, 7.170 transferências imediatas por dia, desde setembro de 2018 e até ao final do ano, tendo sido movimentados um total de 648,5 milhões de euros, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

"As transferências imediatas já entraram nas rotinas de pagamento dos portugueses. Desde que este novo instrumento de pagamento foi lançado, a 18 de setembro de 2018, e até ao final do ano, foram realizadas, em média, 7.170 operações por dia em Portugal", disse, em comunicado, o BdP.

De acordo com o supervisor financeiro, no total, em cerca de três meses e meio, foram processadas mais de 750 mil transferências imediatas, no valor global de 648,5 milhões de euros.