Actualidade

O presidente do conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), Frankelin Ramos, confirmou hoje o internamento, no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, de dois adultos com gripe A.

Contactado pela agência Lusa, Frankelin referiu que o internamento ocorreu esta semana e que os dois doentes a quem foi diagnosticada gripe A "estão estáveis, não necessitando de cuidados diferenciados".

"Os doentes estão internados em quartos isolados, numa enfermaria normal", destacou.