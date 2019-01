Venezuela

O BE considerou hoje que a escolha na Venezuela "é viciada" uma vez que é "entre dois presidentes que não têm legitimidade democrática", criticando as ingerências externas e considerando sensata a posição do Governo português.

"Toda a pressão de Trump e Bolsonaro para um novo presidente, toda a pressão da China e da Rússia para a manutenção de Maduro fazem parte de ingerências externas que nos fazem temer novamente que a Venezuela não tenha o futuro definido soberanamente pelo seu povo, mas sim por vontades externas que, de forma indevida, ingerem na definição desse futuro", condenou, em declarações à agência Lusa, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, sobre a situação atual da Venezuela.

Para o BE, trata-se de "uma escolha viciada porque é uma escolha entre dois presidentes que não têm legitimidade democrática e ela não radica na necessidade fundamental que o povo venezuelano tem, que é a de ter uma saída política capaz de assegurar uma mediação até essas eleições".