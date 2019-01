Actualidade

Um jovem de 18 anos foi multado no domingo de manhã, em Lisboa, no valor de 250 euros, por conduzir uma trotinete de aluguer embriagado, anunciou hoje a PSP.

O jovem foi submetido a um teste de despistagem de álcool pelas 08:15 do passado domingo na Rua Cintura do Porto de Lisboa com uma taxa de 1,08 gramas de álcool por litro de sangue, tendo-lhe sido aplicada uma coima de 250 euros.

De acordo com fonte da PSP, esta é a primeira vez que é aplicada uma coima do género a uma trotinete de aluguer e alerta "para que quem anda nestas trotinetes tenha cuidado".