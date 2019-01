Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que apoiar e dar meios à agência Lusa "é uma forma de contribuir para combater a crise na comunicação social".

No final de uma visita à agência Lusa, que terminou com um discurso perante os trabalhadores, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o apelo que fez, em novembro do ano passado, sobre a situação de emergência que vive a comunicação social.

"Apoiar a Lusa, dando-lhe meios, é uma forma de contribuir para combater a crise na comunicação social", começou, prontamente, por responder.