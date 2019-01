Actualidade

O BE acusou hoje o PS de querer levar "na bagagem para a especialidade" os projetos da Lei de Bases da Saúde da direita ao defender a baixa à comissão, sem votação na generalidade, de todas as propostas sobre a matéria.

"O PS sabe, o seu líder parlamentar sabe, que há votos suficientes para aprovar a proposta do Governo e dos partidos mais à esquerda. Se não houver intenção de levar a votos os projetos é porque aqui há claramente uma intenção de levar para a especialidade também as iniciativas da direita", acusou, em declarações à agência Lusa, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares.

O PS, através do líder parlamentar, Carlos César, defendeu hoje que, na sexta-feira, a proposta do Governo e os projetos do PSD, CDS-PP e PCP sobre lei de bases da saúde devem baixar diretamente ao debate na especialidade, sem votação na generalidade.