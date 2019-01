Actualidade

A série de televisão portuguesa "Sul", que deverá estrear-se este ano na RTP, vai ser exibida no European Film Market da Berlinale (Festival de Cinema de Berlim), que decorre de 07 a 15 de fevereiro.

A série, realizada por Ivo M. Ferreira, consta da lista de exibições do European Film Market, um mercado de cinema e audiovisual que acontece durante a Berlinale, disponível no site da iniciativa.

Do tipo policial, com dez episódios, a série decorre em Lisboa, em plena crise financeira, e conta no elenco com, entre outros, Adriano Luz, Ivo Canelas, Margarida Vila-Nova, Jani Zhao e Afonso Pimentel.