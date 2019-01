Actualidade

O cônsul-geral de Angola em Lisboa pediu hoje à comunidade angolana que respeite as leis portuguesas e, particularmente aos jovens, para evitarem "arruaças", apelo que acontece após os recentes distúrbios no bairro da Jamaica.

"Temos uma relação com Portugal a que não podemos fugir e, como angolanos que estamos num país alheio, temos de ter um comportamento que não venha beliscar a nossa imagem. Temos de respeitar as leis do país de acolhimento, ter uma atitude que dignifica a nossa imagem como angolanos", disse Narciso Espírito Santo.

O representante de Angola falava hoje, em Lisboa, durante um encontro com cerca de três dezenas de representantes de associações e organizações eclesiásticas da comunidade angolana.