O presidente da associação angolana Mãos Livres, Salvador Freire, disse hoje que a despenalização da homossexualidade em Angola vai permitir mais discussões sobre o tema, sobretudo quando se chegar à discussão do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Segundo Salvador Freire, o assunto "não é nem deixa de ser crime, nunca foi", em Angola por uma decisão política o ter descriminalizado - aprovação na quarta-feira do novo Código Penal -, uma vez que, culturalmente, o país tem "bem enraizados valores cristãos", que são contra o fenómeno LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais).

"A homossexualidade não está na nossa cultura, que é bem enraizada nos valores cristãos. Apesar de estar na lei, a homossexualidade nunca foi um problema em Angola. Mas a evolução da sociedade já mostra indícios de homossexualidade e isso irá levar a que, daqui a uns anos, as discussões se aprofundem quando começarem, por exemplo, a falar do casamento entre pessoas do mesmo sexo", disse Salvador Freire.