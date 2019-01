Eleições/Guiné

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, entregou hoje à Comissão Nacional de Eleições viaturas e motorizadas doadas pela Nigéria no âmbito do apoio às eleições legislativas, marcadas para 10 de março.

"Fizemos uma entrega simbólica das chaves das viaturas que foram doadas pelo Governo da Nigéria para apoiar a realização das eleições legislativas", afirmou Aristides Gomes, agradecendo o apoio nigeriano, que vai ser "muito útil" nos preparativos para as eleições.

Questionado pelos jornalistas se estão reunidas as condições para as eleições se realizarem a 10 de março, o primeiro-ministro disse que estão a ser criadas, mas no "essencial existem condições".