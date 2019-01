Actualidade

Dois pisos do Hospital Central do Funchal estão parcialmente isolados e de quarentena devido a uma bactéria identificada numa doente com patologia crónica imunodeprimida, informou hoje o Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM).

A paciente esteve internada nos serviços de Ortopedia e de Nefrologia, nos pisos 8.º (poente) e 6.º (nascente), que, entretanto, foram contaminados.

"Após o diagnóstico desta situação, foram tomadas as medidas de isolamento/quarentena nos serviços existentes nesses pisos (Ortopedia, Nefrologia e Urologia)", indica o SESARAM em comunicado, depois de o Diário de Notícias da Madeira ter divulgado o caso.