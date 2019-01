Venezuela

O primeiro-ministro afirmou hoje que todos os instrumentos do Estado serão ativados para apoiar os portugueses na Venezuela e frisou que a posição diplomática nacional sobre a crise política em Caracas será a da União Europeia.

António Costa falava aos jornalistas após ter visitado o espaço da "Ephemera", Arquivo e Biblioteca José Pacheco Pereira, no Barreiro, acompanhado pela ministra da Cultura, depois de ter sido questionado pelos jornalistas sobre os incidentes no bairro da Jamaica, no Seixal.

O primeiro-ministro referiu que a situação de intranquilidade na Venezuela, "infelizmente, não começou ontem, sendo, antes, uma constante ao longo dos últimos anos".