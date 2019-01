Actualidade

O Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSDT) manifestou hoje "indignação" com a aprovação pelo Governo do decreto-lei das transições e grelha salarial sem acordo dos sindicatos e pede a intervenção do Presidente da República.

O Conselho de Ministros aprovou hoje "o decreto-lei que estabelece o regime remuneratório aplicável à carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, bem como as regras de transição dos trabalhadores para esta carreira".

"O diploma determina o número de posições remuneratórias daquela carreira e identifica os respetivos níveis da tabela remuneratória única", adianta a nota do Conselho de Ministros.