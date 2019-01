Moçambique/Dívidas

O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, detido na África do Sul e suspeito numa investigação dos EUA ao caso das 'dívidas ocultas', defendeu hoje, em tribunal, que é uma pessoa "rendimentos modestos", apesar das acusações de que é alvo.

"Sou uma pessoa de rendimentos modestos, apesar da sugestão de que aufiro milhões de dólares escondidos em várias contas espalhadas pelo mundo", indicou o advogado sul-africano na leitura do depoimento de Manuel Chang, entregue hoje no tribunal de Kempton Park, África do Sul, onde está detido desde 29 de dezembro a aguardar decisão sobre o pedido de extradição.

Em tribunal, indicou possuir conta em Portugal, por se deslocar àquele país "regularmente para tratamento médico".