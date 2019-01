Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros português sublinhou hoje que "não há nenhum golpe de Estado em curso na Venezuela", depois de Juan Guaidó, líder do parlamento venezuelano se ter autoproclamado Presidente interino do país e comprometido a organizar eleições livres.

"Não há nenhum golpe de Estado em curso na Venezuela: a Assembleia Nacional é um órgão de soberania, foi eleita em eleições que ninguém contestou, nem interna, nem internacionalmente", sustentou Augusto Santos Silva à imprensa, no final da apresentação, em Lisboa, do plano de comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-navegação de Fernão de Magalhães (2019-2022).

A Assembleia Nacional "é, aliás, a única das instituições que resultaram de eleições que tem essa legitimidade eleitoral intocável, visto que a Assembleia Constituinte e, depois, a eleição presidencial de maio passado [que levou à recondução do contestado Presidente Nicolás Maduro] decorreram em condições que a comunidade internacional não pôde reconhecer", prosseguiu o ministro português.