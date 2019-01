Venezuela

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que, no seio da União Europeia, Portugal "deve bater-se" pela "realização de eleições democráticas" na Venezuela, porque "o tempo do Maduro passou" e é preciso "passar a outro tempo".

"Aquilo que eu entendo é que, primeiro, Portugal deve alinhar com aquilo que for a posição da União Europeia (UE)" em relação à atual crise política na Venezuela, disse Rui Rio, em Évora.