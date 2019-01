Actualidade

O primeiro-ministro considerou hoje que o programa "Quadratura do Círculo", que hoje é emitido pela última vez na SIC-Notícias, é essencial para o debate democrático, destacando-se ao longo dos anos pela qualidade e inteligência da discussão.

António Costa transmitiu esta posição sobre o programa "quadratura do Círculo" no final de uma visita ao armazém "Ephemera", Biblioteca e Arquivo José Pacheco Pereira, no Barreiro.

Falando na presença do antigo dirigente social-democrata Pacheco Pereira, do antigo ministro socialista Jorge Coelho e do jornalista Carlos Andrade - três dos quatro elementos deste programa de debate político (o outro é o antigo dirigente do CDS António Lobo Xavier) -, o primeiro-ministro recordou que também ele foi participante neste programa semanal, até começar a desempenhar as funções de secretário-geral do PS a partir de setembro de 2014.