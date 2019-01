Actualidade

O Presidente da República admite em entrevista à Lusa a possibilidade de ir ao bairro da Jamaica, no Seixal, onde se registaram incidentes violentos com a polícia no último domingo.

"Não é uma impossibilidade lá ir mais dia menos dia, como tenho estado em inúmeros bairros na Área Metropolitana de Lisboa e do Porto", diz Marcelo Rebelo de Sousa, reafirmando que não se deve generalizar incidentes como o de domingo, porque há "factos singulares que merecem investigação e responsabilização, nomeadamente criminal", que deve ser feita, "quanto mais rápido melhor".

Na entrevista que concedeu por ocasião do terceiro aniversário da sua eleição, a 24 de janeiro de 2016, o Presidente da República recorda que estando Portugal em período eleitoral, este é um tema que "obviamente entra no debate eleitoral", pelo que "deve estar presente primeiro uma preocupação, que nesse debate não [deve] haver generalizações".