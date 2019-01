'Fake news'

Um novo estudo publicado no mais recente número da revista científica Science demonstrou que, durante a campanha eleitoral para as presidenciais nos Estados Unidos, em 2016, 0,1% de utilizadores do Twitter foram responsáveis por partilhar 80% de conteúdos falsos.

O estudo, intitulado "Notícias falsas no Twitter durante a eleição presidencial dos EUA em 2016" e realizado por investigadores das universidades norte-americanas de Northeastern, Harvard e Nova Iorque, examinou "a exposição e a partilha de notícias falsas por eleitores registados no Twitter e descobriu que o nível de interação com fontes de notícias falsas foi extremamente concentrado".

"Apenas 1% de indivíduos foram responsáveis por 80% das exposições a fontes de notícias falsas e 0,1% estiveram por trás de quase 80% de fontes de notícias falsas partilhadas. Os indivíduos mais prováveis de interagir com fontes de notícias falsas eram conservadores, mais velhos e altamente ligados a notícias políticas", pode ler-se no resumo do artigo publicado na Science com data de hoje.