Open da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, qualificou-se hoje pela sétima vez para a final do Open da Austrália, primeira prova do 'Grand Slam' de 2019, ao vencer o francês Lucas Pouille em três 'sets'.

Djokovic, que venceu as seis finais que disputou em Melbourne, vai defrontar no encontro decisivo de domingo o espanhol Rafael Nadal, depois se ter imposto com facilidade a Pouille, 31.º do ranking mundial e estreante em meias-finais de um 'major', por 6-0, 6-2, 6-2, em uma hora e 25 minutos.

O tenista sérvio, de 31 anos, pode tornar-se recordista de títulos no Open da Austrália, caso conquiste o sétimo troféu, depois dos sucessos alcançados em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, na oitava final de um Grand Slam frente a Nadal, que venceu quatro e perdeu três com Djokovic, uma das quais no torneio australiano, em 2012.