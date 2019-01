Actualidade

Os quatro jovens angolanos condenados, em 2017, condenados a três anos por organização terrorista e fidelidade ao grupo extremista Estado Islâmico, estão já em liberdade condicional, disse hoje à agência Lusa o advogado.

Segundo Sebastião Assureira, Angélico da Costa, considerado o chefe do grupo, Joel Paulo, Bruno dos Santos e Lando José foram postos em liberdade condicional, na terça-feira, "por terem cumprido metade da pena e bom comportamento no período em que estiveram detidos".

Sebastião Assureira disse que contribuiu também para a libertação a intervenção do presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, aquando do encontro que manteve com o Presidente angolano, João Lourenço, pedindo a sua intervenção.