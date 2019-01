Actualidade

O número de trabalhadores não-residentes mais do que duplicou nos últimos dez anos em Macau, com a hotelaria e restauração a permanecerem como as áreas que mais recorrem a mão-de-obra importada.

No final do ano passado, Macau contava com 188.480 trabalhadores não-residentes, o maior número desde que há registos, indicam dados publicados hoje no portal da Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

Mais de metade eram provenientes do interior da China, seguindo-se Filipinas e Vietname, e cerca de 30% trabalhavam em "hotéis, restaurantes e semelhantes".