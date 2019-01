Actualidade

Mais de 6.700 notas de euro contrafeitas foram retiradas de circulação em Portugal entre julho e dezembro, a maioria notas de 50 euros, revelam dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

As 6.757 notas retiradas de circulação representaram menos 4.533 do que as notas contrafeitas retiradas no primeiro semestre.

A nota de 50 euros foi a mais contrafeita, tendo sido retiradas de circulação 3.779 unidades, seguida da de 20 euros, com 2.462 retiradas.