Actualidade

O valor médio de avaliação bancária das habitações aumentou para 1.220 euros por metro quadrado (m2) em dezembro, mais cinco euros do que em novembro e um novo máximo, divulgou hoje o INE.

Este valor representa o 21.º mês de subidas consecutivas, e um novo máximo histórico desde 2008 (início da série), de acordo com as estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Quando comparado com novembro de 2018, o valor médio de avaliação dos apartamentos em dezembro subiu sete euros, para 1.284 euros por m2, enquanto nas moradias aumentou quatro euros, para 1.119 euros/m2.