Actualidade

A líder do CDS-PP e o primeiro-ministro envolveram hoje numa dura troca de acusações sobre a situação e as irregularidades detetadas na Caixa Geral de Depósitos e os atos de violência da última semana em Lisboa e Setúbal.

No debate quinzenal, no parlamento, Assunção Cristas insistiu com António Costa para saber se condenava ou não "os atos de vandalismo" que aconteceram nos distritos de Lisboa e de Setúbal durante a semana e se "defende a autoridade da polícia".

O chefe do Governo, que confessou que "a paciência tem limites" por causa das perguntas de Cristas sobre a Caixa Geral de Depósitos, deu a resposta numa frase.