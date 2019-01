Actualidade

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira, projeto há muito aguardado inserido na Fundação de Serralves, no Porto, vai abrir portas no primeiro semestre com António Preto como diretor, anunciou hoje a instituição.

Numa apresentação do plano de atividades para 2019 no Museu de Serralves, que assinala 20 anos, a presidente do conselho de administração da fundação, Ana Pinho, revelou que a Casa do Cinema Manoel de Oliveira, com projeto do arquiteto Álvaro Siza Vieira, "é um dos grandes marcos que acontecerão em Serralves em 2019", reforçando o cinema como valência daquela entidade.

Segundo a programação distribuída hoje, a Casa do Cinema tem abertura marcada para abril com duas exposições dedicadas a Manoel de Oliveira: "na exposição permanente expõe-se um percurso abrangente através da obra do realizador", enquanto a primeira exposição temporária "concentrar-se-á nas muitas - e muito diversas - representações do espaço da casa no cinema de Manoel de Oliveira".