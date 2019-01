Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, disse hoje que se revê nas declarações de junho passado do líder parlamentar do PS, Carlos César, quando este defendeu, sobre "um ataque racista no Porto", que situações destas "não devem ser subestimadas".

"Senhor primeiro-ministro, devo dizer-lhe que também eu me revejo nas declarações de Carlos César. Revejo-me nas declarações do verão passado, em que dizia sobre um ataque racista no Porto que situações não devem ser subestimadas", começou por dizer Catarina Martins na sua intervenção no debate quinzenal de hoje no parlamento.

O líder parlamentar do PS, Carlos César, tinha acusado na quinta-feira o Bloco de Esquerda de adotar posições que têm "acirrado ânimos" face aos episódios de "perturbação" da ordem pública na sequência da intervenção policial no chamado bairro da Jamaica, no Seixal.