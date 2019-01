Actualidade

O primeiro-ministro acusou hoje a líder do CDS-PP de "esgotar a paciência de um santo", que o acusara de não querer saber o resultado de uma auditoria à Caixa Geral de Depósitos (CGD).

"Eu indigno-me. A paciência tem limites", afirmou António Costa, depois de ouvir Assunção Cristas no debate quinzenal no parlamento dizer "ser estranho" que o Governo "não queira saber" as conclusões da versão preliminar do relatório sobre a CGD, em que se analisam alegadas perdas de mais de mil milhões de euros em empréstimos de risco.

O parlamento "tem todo o dever de escrutinar tudo o que levou a Caixa a situações difíceis" e contribuiu para levar "o país à bancarrota" em 2011, na expressão de Cristas, recordando que o atual primeiro-ministro pertenceu ao Governo de José Sócrates.