Actualidade

O investimento empresarial deverá aumentar 4,4% este ano, dinamizado pelas empresas de maior dimensão, acelerando face à evolução de 1,9% em 2018, que ficou aquém dos 5,1% perspetivados, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"De acordo com os resultados apurados no Inquérito de Conjuntura ao Investimento de outubro de 2018 (com período de inquirição entre 01 de outubro de 2018 e 17 de janeiro de 2019), o investimento empresarial em termos nominais deverá apresentar um crescimento de 4,4% em 2019. Os resultados deste inquérito apontam ainda para um aumento de 1,9% do investimento em 2018, traduzindo uma revisão em baixa face às perspetivas reveladas no inquérito anterior (variação de 5,1%), em particular nas empresas de maior dimensão (500 ou mais pessoas ao serviço)", informa o INE.

Segundo o instituto o crescimento previsto de 4,4% do investimento este ano deve-se ao contributo positivo das empresas pertencentes ao 4.º escalão (6,9 pontos percentuais), em resultado de uma variação de 17,5%, e das empresas do 2.º escalão (1,8 pontos percentuais), refletindo um crescimento de 9,7%.