Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, questionou hoje o primeiro-ministro sobre as conclusões do grupo de trabalho criado há mais de um ano pelo Governo sobre os CTT, mas António Costa nunca respondeu, focando-se nas funções do regulador.

A recuperação para a esfera do Estado dos CTT tinha já sido o tema trazido pelo PCP à abertura do debate quinzenal de hoje com o primeiro-ministro no parlamento, mas Catarina Martins insistiu no tema e criticou uma privatização em que a empresa "foi vendida por tuta e meia".

A coordenadora do Bloco de Esquerda lembrou que, em dezembro de 2017, precisamente também num debate quinzenal tinha defendido a necessidade de reverter a privatização dos CTT, tendo então António Costa anunciado a criação, por parte do Governo, de um grupo de trabalho, para avaliar a forma como está a ser executado o serviço dos CTT no seu dia a dia.