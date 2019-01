CGD

O presidente executivo do Millennium BCP, Miguel Maya, disse hoje que a versão conhecida da auditoria da EY à Caixa Geral de Depósitos (CGD) "não coloca nenhuma questão aos administradores" do BCP.

"A informação que até hoje nos chegou, não coloca nenhuma questão aos administradores do Banco Comercial Português", disse Miguel Maya à margem da apresentação de um protocolo com o emissor chinês de cartões UnionPay.

Salientando que tem um "conhecimento bastante limitado" do relatório, do qual tomou conhecimento através dos jornais, Miguel Maya disse que o banco a que preside só tem um administrador que passou no passado pela CGD: João Nuno Palma.