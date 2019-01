Actualidade

A Comarca do Porto revelou hoje que rejeita a eventual reinstalação do tribunal de São João Novo em contentores, para obras de 2,2 milhões de euros no edifício, preferindo a colocação temporária do serviço judicial noutro imóvel.

Já o Ministério da Justiça referiu, sem detalhar, que "está a diligenciar no sentido de estudar algumas soluções que permitam obviar a esta situação".

Segundo o presidente da Comarca, José António Rodrigues da Cunha, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) quer que os serviços judiciais de São João Novo sejam mudados, enquanto durar o período de obras, que se estima em um ano, para módulos amovíveis, a instalar no parque de estacionamento daquele tribunal.