Actualidade

Os promotores da manifestação contra a violência policial marcada para hoje no Seixal dizem compreender a posição da Associação para o Desenvolvimento de Vale de Chícharos, que se demarcou do protesto, mas asseguram que há moradores a participar na iniciativa.

Quase uma semana depois dos incidentes com a PSP e moradores em Vale de Chícharos, conhecido como bairro da Jamaica (distrito de Setúbal), realiza-se esta tarde junto aos Paços do Concelho uma manifestação contra "a brutalidade policial" e por "habitações dignas", numa organização assumida por alguns movimentos e associações, como o Coletivo Consciência Negra, a SOS Racismo, a Plataforma Gueto, a FEMAFRO - Associação de Mulheres Negras, Africanas e Afro-descendentes em Portugal e a Afrolis - Associação Cultura.

"Nem os moradores do bairro da Jamaica nem a família Coxi [com alguns elementos envolvidos nos incidentes] estiveram envolvidos na convocatória nem na manifestação que ocorreu em Lisboa no passado dia 21 de janeiro. Não estamos, de igual modo, a organizar nenhuma manifestação em frente à Câmara Municipal do Seixal e não iremos participar nas manifestações agendadas", refere um comunicado da Associação para o Desenvolvimento de Vale de Chícharos, divulgado na quinta-feira.