Actualidade

A Fundação de Serralves, no Porto, celebra em 2019 os 30 anos da sua criação e o 20.º aniversário do museu, com exposições dedicadas ao arquiteto autor do edifício, Álvaro Siza Vieira, e à coleção própria da instituição.

Depois de começar o ano com a britânica Tacita Dean, Serralves vai apresentar exposições do trabalho da norte-americana Susan Hiller, já existente na coleção da fundação, seguindo-se, em julho, a exposição "Celebrar a Coleção - Serralves 1989-2019", que vai ficar patente até outubro.

Em setembro, a Casa de Serralves recebe uma exposição de Paula Rego, que terá como ponto de partida o núcleo de obras da artista portuguesa na coleção de Serralves, comissariada pela diretora interina, Marta Almeida. No mesmo mês, o museu acolhe "Álvaro Siza - (In)disciplina", comissariada por Nuno Grande com Carles Muro.