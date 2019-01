Actualidade

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação (CICDR) reiterou hoje que devem ser evitadas as referências a nacionalidade, etnia ou situação documental em notícias a partir de fontes oficiais e em meios de comunicação social.

O Alto Comissário para as Migrações e presidente da CICDR, Pedro Caldo, convocou para hoje uma reunião com as estações de televisão RTP, SIC e TVI, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e o Sindicatos dos Jornalistas (SJ).

"O presidente da CICDR tem acompanhado com manifesta apreensão e preocupação os acontecimentos dos últimos dias e o crescendo extremar do discurso xenófobo nas plataformas digitais, redes sociais e caixas de comentários online", lê-se num comunicado emitido hoje, juntamente com uma recomendação.