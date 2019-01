Actualidade

O Vitória de Setúbal e o treinador Lito Vidigal chegaram hoje a acordo para rescindirem o contrato que unia ambas as partes, anunciou hoje o clube da I Liga de portuguesa futebol.

"O Vitória Futebol Clube, SAD vem informar os seus sócios e simpatizantes que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre esta sociedade anónima desportiva, o treinador da equipa principal de futebol, Lito Vidigal, e restante equipa técnica, revogação que produzirá efeitos imediatos", lê-se no comunicado.

Os sadinos, que à 11.ª jornada ocupavam a sétima posição do campeonato (com 17 pontos), estão há nove partidas oficiais sem vencer [sete na I Liga, uma na Taça de Portugal e uma na Taça da Liga] e ocupam atualmente a 13.ª posição com 19 pontos.